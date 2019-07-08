جامعة الأزهر تطلق المؤتمر الأول لقادة "التعليم العالي في أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تنطلق صباح، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الإفريقية، ولمدة 5 أيام، الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات.

يأتي المؤتمر -الذي يعقد كل عامين- تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الإفريقية".

يعقد المؤتمر لأول مرة بمصر، التي ترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام، ويعد أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وإفريقيا بوجه الخصوص.

يحضر المؤتمر 300 مشارك، من رؤساء الجامعات وممثلين عن الهيئات الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.