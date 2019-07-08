محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وصل صباح الاثنين، إلى مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، وسفراء بعض الدول الأفريقية، استعدادًا لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي " قادة التعليم العالي في أفريقيا".
ويعقد المؤتمر الذي تنظمه جامعة الأزهر لمدة 5 أيام، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويحضر المؤتمر أكثر من 300 شخصية على مستوى العالم، ووفود وشخصيات ورؤساء جامعات من قارة أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول العبد والمحرصاوي وسفراء دول أفريقية لمركز الأزهر لحضور مؤتمر "استراتيجية التعليم العالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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