رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي أردوغان في إسطنبول

إستقبل الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، مساء أمس الجمعة 5 جويلية 2019، في قصر "دولمة باهتشة" بمدينة إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وقال الرئيس التركي إننا "مع الحكومة الشرعية الليبية بقيادة فائز مصطفى السراج، من أجل السلام والأمان والاستقرار لبلاده".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن بلاده تدعم حكومة الوفاق الوطني وتزودها بالأسلحة بموجب اتفاقية تعاون عسكري، مؤكداُ على أن هذا الدعم يسمح لحكومة الوفاق بإعادة التوازن في القتال ضد قوات المشير خليفة حفتر.

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من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أن التدخل التركي أصبح واضحاً في ليبيا.

وأكد أن تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال في طرابلس وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن .

وزادت حدة التوترات بين تركيا وليبيا بعد تهديد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر باستهداف السفن والطائرات التركية في ليبيا، وتستعد قوات الجيش لشن عمليات عسكرية كبرى في العاصمة الليبية طرابلس.