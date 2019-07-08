زلزال بقوة 5.6 درجة شرقي مدينة الأحواز في إيران

أعلنت هيئة المسج الجيولوجي الأميركية، الاثنين، أن زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب شرقي مدينة الأحواز في ايران. ونقلت سكاي نيوز عن الهيئة ان "زلزال بقوة 5.6 درجة على بعد 84 كيلومترا شرقي مدينة الأحواز في إيران".

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