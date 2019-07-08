مسؤولة في حكومة بوتين تنشر صوراً غير لائقة... وهذا كان مصيرها! (صور)

أقالت حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولةآنا أنوفريفا بعد نشر صور فاضحة لها في جلسة تصوير لصالح مجلة عالمية.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن آنا قولها: "اتخذت قراري بالاستقالة، وأعتقد أنه من غير الأخلاقي مناقشة سبب قراري احترامًا لمديري، ولا أريد الخوض في التفاصيل".

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وتساءلت الموظفة التي تبلغ من العمر 27 عاماً: "لماذا لا يُسمح إلا للعارضات والممثلات ومدربات اللياقة البدنية والمدونات بالكشف عن أجسادهن؟ أم أنهن منحرفات وأصبحنا معتادين على ذلك؟".

وأضافت: "لدي صور جميلة أرغب في مشاركتها، فهذه خطوة جريئة بالنسبة لي، ولكني أريد أن أكون جريئة وشجاعة".



وشغلت آنا منصبًا في قسم الاقتناء السري في الحكومة الروسية، ولم يعلق مديروها على خبر إقالتها.