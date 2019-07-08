في الهند.. سائق 'غلبه النوم' فتسبب بمصرع 29 شخصاً

وذكرت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية عبر "تويتر" أن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهي، وأن الحادث وقع على طريق يامونا السريع للسيارات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأوضحت، أن حافلة الركاب سقطت في قناة من ارتفاع 4.5 متر، وأن الحادث تسبب فيه السائق الذي غلبه النوم في الطريق، لافتة إلى أنه "تم حتى الآن إنقاذ 20 راكبا، وأعمال الإنقاذ ما تزال مستمرة".

