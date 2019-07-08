مقتل 18 عنصرا من طالبان في عملية أمنية شمالي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 18 عنصرا من حركة طالبان الإرهابية، الإثنين، في عملية للقوات الخاصة الأفغانية بولاية فارياب شمالي البلاد.

يشار إلى أن أفغانستان شهدت عملية إرهابية لطالبان أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح، بينهم نحو 50 تلميذاً، في هجوم بسيارة مفخخة وأسلحة رشاشة استهدف منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية في كابول.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أفغانستان تبدو أشبه بمختبر للإرهابيين، مطلقا عليها اسم "هارفرد الإرهابيين".

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وقال ترامب: "سنبقي هناك على وجود استخباراتي قويّ للغاية، أقوى بكثير ممّا قد يظنّ المرء عادة".

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت، في مارس/آذار الماضي، أن القوات الأمريكية قد تنسحب تماما من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات.

ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي، ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.