انت الان تتابع إندونيسيا ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ولا أنباء عن أضرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
لم ترد تقارير اليوم الاثنين عن أضرار كبيرة في إندونيسيا جراء زلزال قوي شدته 6.9 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي مساء أمس، ورفعت السلطات التحذير من موجات مد عملاقة (تسونامي).
كانت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية قد ذكرت أن الزلزال وقع في البحر على عمق 36 كيلومترا وكان له عدد من التوابع الأضعف.
وأصيب سكان بعض المدن بالذعر بعدما هز الزلزال المباني، وحثت السلطات الناس على التوجه لمناطق أعلى.
وقال يوسف لطيف المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ "لم ترد تقارير عن أضرار أو خسائر بشرية في ترناتي"، في إشارة إلى المدينة الأقرب إلى مركز الزلزال.
لكن وسائل إعلام ذكرت أن أضرارا طفيفة لحقت ببعض المستشفيات في ترناتي الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترا من مركز الزلزال، مما اضطر تلك المستشفيات لإجلاء المرضى.
وقال سكان في مدينة مانادو الساحلية القريبة إنهم شعروا بهزات قوية لعدة ثوان، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.
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