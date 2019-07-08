ترامب يهاجم سفير بريطانيا لدي بلاده بعد وصفه "بالمختل" وعارعلى رئاسة أمريكا

كتب: أحمد أبوعقيل

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفير المملكة المتحدة الذي قال في رسائل البريد الإلكتروني المسربة من البريد الإلكتروني لسفير بريطانيا لدي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب: "السفير لم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد، أستطيع أن أقول لكم ذلك.'

وصف السفير البريطاني في واشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأحمق وغير الكفء، في سلسلة من المذكرات المفخخة إلى مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، وفقا لـ ديلي ميل.

ونشرت الصحيفة البريطانية اليوم الأحد، في تقرير حصري، المذكرات السرية للسير كيم داروش، أحد كبار الدبلوماسيين البريطانيين، والبرقيات والمذكرات التي وصف فيها الرئيس الأمريكي لإثبات طبيعة شخصيته وطريقة تصرفه، محذرًا لندن من أن رجل البيت الأبيض «مختل بشكل فريد» وأن منصب الرئيس في الولايات المتحدة قد تنتهي بـ «الخزي».

وقال وزير التجارة ليام فوكس لهيئة الاذاعة البريطانية ان تسرب الرسائل شئ غير مهني وغير أخلاقية .

وقال إن كل من أصدر رسائل البريد الإلكتروني نيته "خبيثة" قوضت علاقة الدفاع والأمن مع الولايات المتحدة، "العلاقة العالمية الأكثر أهمية التي لدينا ".

وفي الوقت الذي بدأت فيه وزارة الخارجية تحقيقاً في مصدر التسريب إلى صحيفة "ديلي ميل" يوم الأحد.

كما ادعي الدبلوماسي البريطاني أن سياسات الرئيس الاقتصادية يمكن أن تدمر نظام التجارة العالمي؛ قائلا في مذكراته- وفقا للصحيفة البريطانية - إن «منصب الرئيس والذي ضربته الفضيحة يمكن أن يتعطل ويحترق».

وأضاف «أننا يمكن أن نكون في بداية دوامة هبوطية... تؤدي إلى الخزي والإذلال؛ بسبب أصوات تخشى أن يهاجم ترامب إيران».

وفي واحدة من أكثر المستندات حساسية، كتب كيم، قائلا: «لا نعتقد حقًا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير، أو أقل اختلالا وظيفيا، إذ أنها على الأقل لا يمكن التنبؤ بها».

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وتابع: أقل ما يمكن أن توصف به سياسات الرئيس الأمريكي بأنها خرقاء دبلوماسيا وغير احترافية.

وواصل قوله إنه لا يعتقد أن البيت الأبيض لترامب «سيبدو مؤهلًا» في إشارة إلى قدرة ترامب على التغلب على الخلافات وحياته غارقة في الفضيحة.

وأردف بأن الرئيس الأمريكي قد يخرج من وسط تلك النيران، التي تعرض فيها لمختلف أنواع الاعتداءات سليما، مثل أرنولد شوارزنيجر في المشاهد النهائية لـ المتحول.