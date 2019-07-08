ترامب أعلن أنه يعتزم فتح بعض مراكز احتجاز المهاجرين أمام الصحافة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه "سيتمّ فتح مراكز لاحتجاز ​المهاجرين​ أمام الصحافيين"، وسط انتقادات تأخذ عليها اكتظاظها وتردي شروط العيش فيها.

وأوضح في تصريح صحافي في موريستاون بولاية نيوجرزي، "أنّني أريد أن تذهب الصحافة وترى هذه المراكز"، منوّهًا إلى أنّ "بعض أعضاء الصحافة سيذهبون لأنّها مكتظّة، ونحن من كان يشكو من اكتظاظها".

وجاء الإعلان بعدما نشرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"إل باسو تايمز" تقريرًا عن مركز احتجاز تابع لحرس الحدود في كلينت بولاية ​تكساس​، ولفتتا إلى أنّه يتمّ فيه احتجاز مئات الأطفال المكدسين في زنزانات تكثير فيها ​الأمراض​، وهم يرتدون ملابس قذرة، وهو ما وصفه ترامب بأنه "كاذب".