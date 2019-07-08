النشرة: عناصر السير ببعلبك الهرمل عملوا على فتح الطريق الدولي بعد قطعها من قبل أصحاب المقالع

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأنّ "عناصر السير في محافظة ​بعلبك الهرمل​ عَمِلوا على فتح الطريق الدولي في منطقة دورس، بعد عملية احتجاج وقطع الطريق لمدّة نصف ساعة من قِبل أصحاب ​المقالع والكسارات​ و​الشاحنات​ وعمّال البناء".

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