الأمن العام: توقيف 20 شخصا خلال أسبوع بتهم ارتكاب أفعال جرمية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّ "الأجهزة المعنية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 28 حزيران 2019 لغاية 04 تموز 2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرمية، وذلك على الشكل الآتي:
- 16 شخصًا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليّات انتقال أشخاص من لبنان إلى دول أوروبيّة وآسيويّة وإفريقيّة.
- شخصان بجرم تهريب الأشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعيّة والقيام بأعمال السمسرة والاحتيال.
- شخص واحد بجرم السرقة.
- شخص واحد بجرم ترويج وتعاطي المخدرات".
ولفتت في بلاغ، إلى أنّ "بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين، أحيلوا جميعًا على القضاء المختص".
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