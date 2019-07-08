الأمن العام: توقيف 20 شخصا خلال أسبوع بتهم ارتكاب أفعال جرمية

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أنّ "الأجهزة المعنية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 28 حزيران 2019 لغاية 04 تموز 2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرمية، وذلك على الشكل الآتي:

- 16 شخصًا بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليّات انتقال أشخاص من ​لبنان​ إلى دول أوروبيّة وآسيويّة وإفريقيّة.

- شخصان بجرم تهريب الأشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعيّة والقيام بأعمال السمسرة والاحتيال.

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- شخص واحد بجرم السرقة.

- شخص واحد بجرم ترويج وتعاطي ​المخدرات​".

ولفتت في بلاغ، إلى أنّ "بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين، أحيلوا جميعًا على القضاء المختص".