الأمن العام: توقيف 20 شخصا لارتكابهم أفعال جرمية على مختلف المناطق

قامت الاجهزة المعنية في ​المديرية العامة للأمن العام​ خلال الفترة الممتدة من تاريخ 28/06/2019 لغاية 04/07/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- ستة عشر شخصاً بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

- شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية والقيام باعمال السمسرة والاحتيال.

- شخص واحد بجرم السرقة .

- شخص واحد بجرم ترويج وتعاطي ​مخدرات​ .