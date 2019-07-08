دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: من الأفضل لإيران توخي الحذر بعد تعهدها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

موريس تاون (نيوجيرزي) (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن "من الأفضل" لإيران "توخي الحذر" وذلك بعد ساعات من إعلان طهران أنها سترفع خلال وقت قصير نسبة تخصيب اليورانيوم التي يجيزها الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وفي تصريحات للصحفيين لدى مغادرته موريس تاون في نيوجيرزي متوجها إلى واشنطن انتقد ترامب السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش، قائلا إنه لم يخدم المملكة المتحدة جيدا، وذلك بعد تقرير إخباري زعم أنه انتقد إدارة ترامب في سلسلة من المذكرات السرية.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير‭ ‬حسن عمار)