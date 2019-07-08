مصرع ملكة جمال أمريكية بتحطم طائرة

دبي - بواسطة محمد فارس © facebook.com/lake.little ليك ليتلمصرع ملكة جمال أمريكية بتحطم طائرة

لقيت ملكة جمال أمريكية حتفها في تحطم طائرة، وذلك قبل بضعة أسابيع من مشاركتها التي كانت مقررة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الدولة في بلادها.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في مدينة ستاركفيل بولاية مسيسيبي، أن الحادث أسفر عن سقوط ضحية وحيدة وهي فتاة تدعى ليك ليتل وتبلغ من العمر 18 عاما، وكانت تقود الطائرة المنكوبة.

وعانت ليك حروقا بليغة بعد أن اشتعلت النيران في طائرتها الصغيرة قبل سقوطها على حقل غولف Ole Miss. وتوفيت بعد نقلها جوا إلى مستشفى في ممفيس.

وصفتها تقارير إعلامية بأنها "مراهقة معروفة" في المدينة.

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وتوجت ليك "ملكة جمال الضيافة" في مدينتها وكانت تعتزم المنافسة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية ستعقد في أواخر الشهر الجاري. © facebook.com/lake.little

وشاركت ليك بانتظام في المناسبات الاجتماعية، وقالت إن حلمها أن تصبح طيارة في شركة "فيديكس" لخدمات توصيل البريد السريع حول العالم. © facebook.com/lake.little

وكانت الفتاة على وشك الالتحاق بدراسة علم أمراض النطق والسمع في جامعة جنوب مسيسيبي. © facebook.com/lake.little

المصدر: dailystar.co.uk