استطلاع: البريطانيون يفضلون إلغاء عملية “بريكست” مع إجراء استفتاء ثان

أفاد استطلاع للرأي، نشرت نتائجه أمس الأحد، بأن 43 في المائة من الناخبين البريطانيين يفضلون إلغاء خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بينما يفضل 41 في المائة من الناخبين إجراء استفتاء ثان عن إتمام سيناريو الانسحاب “الفوضوي” دون اتفاق في أواخر شهر أكتوبر القادم، ما لم يستطع رئيس الوزراء المقبل إبرام اتفاق جديد.

وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أن “الناخبين البريطانيين متشككون في أن رئيس الوزراء المقبل، سواء كان بوريس جونسون أو جيرمى هانت، يمكنه التفاوض على صفقة أفضل للخروج من الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر فقط، إزاء الاضطرابات السياسية ذاتها التي أطاحت برئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي”.

وأظهر هذا الاستطلاع الحصري، الذي أجراه مركز (بى.إم.جي) لصالح صحيفة “الإندبندنت”، أن 43 في المائة من الناخبين سوف يختارون إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على إتمام سيناريو (بريكست) بشكل غير منظم وهو السيناريو الذى يؤيده 38 في المائة فقط من الناخبين.

وقال 41 في المائة من الذين شملهم هذا الاستطلاع إنهم سوف يؤيدون إجراء استفتاء ثان من أجل إبداء رأي نهائي لكسر حالة الجمود التي تعتري عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.