أم الفحم: إطلاق النار على سيارة عضو بلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جناة مجهولون عيارات نارية على سيارة عضو بلدية أم الفحم عن حركة شباب التغيير، محمد يوسف أبو حفيظة، وهي مركونة أمام منزله، بعد منتصف الليلة الماضية.

وأسفر الاعتداء عن أضرار بالسيار، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.