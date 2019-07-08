وزير الدفاع الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة نفط هو تهديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء اليوم، الإثنين، إن احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية، الأسبوع الماضي، عمل من أعمال التهديد وغير سليم.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة، يوم الخميس الماضي، لمحاولتها نقل نفط خام إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أغضب إيران وقد يؤدي إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.

وقالت حكومة جبل طارق، يوم الجمعة الماضي، إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما. وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية رداعلى ذلك.

من ناحية أخرى، قال حاتمي إن إسقاط إيران للطائرة الأميركية المسيرة، الشهر الماضي، بعث برسالة بأن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن حدودها.

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من جانبه، قال قائد الجيش الإيراني، الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي، اليوم، إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة، حسبما نقلت عنه وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أميركية مسيرة.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بينما ادعت واشنطن إنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.