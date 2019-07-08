اعتقالات بالضفة والعيسوية والاحتلال يهدم منزلا بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت قيادات وكوادر من حركة حماس، كما هدمت جرافات عسكرية للاحتلال منزلا قيد الإنشاء في الخليل.

في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي منصور عواد، بعد أن داهمت منزل ذويه في قرية سلواد. بينما في محافظة قلقيلية اعتقلت القوات الشاب إبراهيم يونس، بعد أن داهمت منزل ذويه في المدينة وفتشته.

بينما في محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء، في خربة القط، ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمود عوض، بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة داهمت أراضي وممتلكات المواطنين في خربة القط، وهدمت منزلا قيد الانشاء مكون من طابق مساحته 150 مترا مربعا تقريبا، وتعود ملكيته للمواطن محمد خليل عبد الفتاح صبارنة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت المواطن أحمد وائل الطل بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول وسلمت عددا من المواطنين استدعاءات لمقابلة مخابراتها.

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وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

أما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: أحمد خالد العمور، وحسين محمد العمور، وكلاهما من بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، علاوة على محمد عاطف عبيات، من مدينة بيت لحم، وهو نجل شهيد، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي محافظة القدس، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في قرية العيسوية.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان عرف من بينهم: محمد زكريا عليان، ومجد حلايقة، وعلي محمد مصطفي، ومحمد رمزي محيسن، ووليد زياد عبيد، ويزن أيمن عبيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أيضا الفتاة براءة وائل محمود للضغط على شقيقها براء من أجل تسليم نفسه بسبب عدم تواجده في المنزل لحظة مداهمته.