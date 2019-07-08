دعوة لتقديم أوراق بحثية في مجال الصحافة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تعلن الدورية العلمية Arab Media & Society الصادرة عن الجامعة الأمريكية في القاهرة عن بدء تلقيها لأوراق بحثية للنشر في عددها الثامن والعشرين صيف/ خريف 2019، تحت عنوان "الصحافة العلمية". الموضوعات المقترحة - توصيف واقع الصحافة العلمية في العالم العربي. - الصحافة العلمية والمؤسسات التعليمية. - لغة المحتوى العلمي وترجمته للمتلقي. - الصحافة العلمية بين الإعلام التقليدي والرقمي. - الصحافة العلمية والنشر العلمي. - أخلاقيات وقواعد تنظيم الصحافة العلمية. - المداخل المهنية للصحافة العلمية. - الصحافة والمجتمعات العلمية، مقاربة لسد الفجوة. - بناء الثقة والمصداقية في صناعة التقارير الصحفية العلمية. Advertisements - الصحافة البيئية: التطورات والتأثيرات. - واقع وتحديات الإعلام الطبي في العالم العربي. - دور النقابات المهنية في تعزيز الصحافة العلمية. - الآليات الإبداعية في تقديم المحتوى العلمي. - الصحافة العلمية والواقع السياسي. - بناء ثقافة الصحافة العلمية، الفرص والتحديات. - مستقبل الصحافة العلمية في ظل التحديات الصعبة وفرص النمو. - الصحافة العلمية وبرامج التدريب المهنية. كيفية التقديم يتم تلقي الأبحاث العلمية لاعتبارات التحكيم، مع ضرورة اتباع قواعد وسياسات النشر المعلنة على الموقع الإلكتروني للدورية. ترسل جميع المشاركات باسم مدير التحرير، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] آخر موعد للتقديم: 30 أيلول (سبتمبر) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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