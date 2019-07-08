القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة يقدّم مشروع "قفزة" دعمًا لمشاريع التخرج المبتكرة والقابلة للتطبيق، من خلال تقديم الدعم التقني لهيكلة المشروع اقتصاديًا، والدعم المالي لتأسيس وتنفيذ المشروع على أرض الواقع، كشركة ناشئة مساهمة في تقديم منتجات، خدمات، وحلول لبيئة الأعمال. الدعم الذي يوفره المشروع - دعم مادي بسقف يتجاوز الأربع ملايين ليرة سورية. Advertisements - تدريب إدارة مشاريع صغيرة وريادة الأعمال لهيكلة المشروع اقتصاديًا، دراسة الجدوى، وكتابة خطة العمل.

- متابعة لمدة 3 أشهر من قبل خبراء في قطاع الأعمال لتقديم الإرشادات أثناء تأسيس المشروع، بشكل يضمن استدامته. آخر موعد للتقديم: 31 تموز (يوليو) 2019. للمزيد من المعلومات، والتقديم، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة لدعم مشاريع التخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.