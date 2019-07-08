أماكن: مساحات بحث وإنتاج وتشبيك

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

"أماكن" هي مبادرة لدعم الفنانين والباحثين والمدراء الثقافيين السوريين والفلسطينيين السوريين خلال عملهم على إنتاج مشاريعهم الجديدة، من خلال توفير أماكن وخبرات من شأنها أن تسهل عملية إنجاز المشاريع والأعمال الفنية (مسرح، سينما، أبحاث ثقافية، تجهيزات بصرية).

تنحصر الدورة التجريبية في لبنان وتمتد لمدة سنة بالتعاون مع مؤسسات دوار الشمس، فابريكا، ستديو كون.

تسعى مبادرة أماكن إلى إتاحة فرص عملية للتشبيك بين الفنانين السوريين وأقرانهم، من خلال تسهيل تواجدهم في منصات فنية والتعاون لإنجاز أعمال فنية تعرض لجمهور واسعٍ ومتنوع.

الخدمات التي تقدمها "أماكن"

هناك عدد من المجالات التي تساهم المبادرة في خلقها بشكلٍ رئيسي من اتجاهات وبالتعاون مع الشركاء.

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أولاً: إتاحة الأماكن

تقديم أماكن لتطوير الأعمال الفنية للأفراد والمجموعات التي تعمل على مشاريع حالية وتقدر مدة الدعم بحسب الحاجة وبحسب طبيعة المشروع وتوفر الأماكن لتصل بحدٍ أقصى إلى ثمانية أسابيع وهذا يتضمن:

قاعات تدريب لفنون الأداء بما يتضمن خشبات المسرح، الرقص وبعض المشاريع الموسيقية. قاعات تدريب وتطوير أفكار للتجهيزات الفنية. فضاءات عمل للباحثين والمدراء الثقافيين والمبادرات الفنية الناشئة. فضاءات عمل للكتّاب في مختلف المجالات الإبداعية.

ثانياً- الخدمات الفنية

معدات تقنية في مجالات فنون الأداء. موارد علمية وأبحاث متوفرة بشكلٍ إلكتروني أو ضمن الفضاءات الشريكة باللغات العربية والأجنبية. خبرات فنية من قبل أصحاب المؤسسات وخبرائهم تتم بالتشاور مع الحاصلين على الدعم في حال رغبوا.

آخر موعد للتقديم: 31 تموز (يوليو) 2019.

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