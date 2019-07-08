هونغ كونغ: اعتقال 6 نشطاء في مظاهرة حاشدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة هونغ كونغ ستة أشخاص خلال مظاهرة في إحدى أشهر المناطق السياحية في المدينة، أمس الأحد، حيث نزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع سعيا لزيادة وعي الزوار الصينيين بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها المدينة.

وقال منظمو الاحتجاجات إن 230 ألف شخص ساروا في شوارع كولون، في أحدث موجة من المظاهرات المناهضة لمشروع قانون يسمح بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم. وحسب الشرطة فإن العدد بلغ في ذروته 56 ألف متظاهر.

ويسمح مشروع القانون بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، مما أثار غضب المواطنين في هونغ كونغ، وسط مخاوف من أن يهدد ذلك حكم القانون الذي يرسخ وضع المدينة كمركز مالي دولي.

ولم تحظ المظاهرات بالكثير من التغطية في الصين حيث تمنع الرقابة أغلب أخبار المظاهرات الكبرى.

Advertisements

وعلقت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، والتي تدعمها بكين، مشروع القانون بعد احتجاجات عنيفة الشهر الماضي أطلقت فيها الشرطة الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع. لكنها رفضت إلغاءه.

واندلعت اشتباكات، أمس، بعدما تحركت الشرطة لتفريق بعض النشطاء الذين سدوا شوارع بعد انتهاء الاحتجاج الذي كان سلميا إلى حد بعيد.

وكان محتجون قد اقتحموا المجلس التشريعي في هونغ كونغ، في الأول من تموز/يوليو الجاري، بعد مظاهرة واكبت الذكرى السنوية للعودة إلى الحكم الصيني في عام 1997 وفق صيغة "بلد واحد ونظامين" التي تشمل حريات غير متاحة في البر الرئيسي للصين بما في ذلك حرية التظاهر.