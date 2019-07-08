برنامج زمالة عالمي للفنانين المسرحيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تقدم الجمعية الدولية للفنون الأدائية (ISPA) للفنانين من جميع أنحاء العالم فرصة المشاركة في برنامج الزمالة العالمي في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

تم إنشاء هذا البرنامج لتزويد المحترفين الناشئين والعاملين في منتصف حياتهم المهنية في مجال الفنون بشبكات دولية من خلال الحصول على عضوية وحضور مؤتمر الجمعية.

سيشارك الزملاء خلال المؤتمر في تطوير وتبادل الأفكار مع قادة بعض أهم المنظمات في العالم، منها منظمات الفنون المسرحية ووكالات إدارة الفنانين ومجموعات السياسة الثقافية والعديد من المهنيين والمؤسسات والمهرجانات الأخرى.

شروط القبول

يجب أن يعمل المتقدمون في مجال فنون الأداء. يجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الفنون المسرحية والأدائية. يجب على المتقدمين إظهار الحاجة إلى المساعدة المالية. يجب أن يكون المتقدمون قادرين على الحضور والمشاركة الكاملة في المؤتمر المنعقد في نيويورك في عام 2020، بما في ذلك ندوة للزملاء ليوم واحد في 13 يناير 2020. يجب ألا يكون المتقدمون قد حصلوا على أكثر من زمالة من البرنامج من قبل. يجب أن يكون لدى المتقدمين معرفة قوية باللغة الإنجليزية للمشاركة بنجاح في الزمالة.

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الميزات والتمويل

عضوية لمدة عام واحد في الجمعية الدولية للفنون الأدائية مع إمكانية الحصول على جميع مزايا الأعضاء بما في ذلك المحتوى الحصري على موقع الجمعية الإلكتروني والرسائل الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي. حضور مؤتمر الجمعية في نيويورك 2020، بما في ذلك ندوة للزملاء ليوم واحد قبل المؤتمر، حيث يحصل الزملاء على فرصة للمشاركة في تطوير وتبادل الأفكار مع العديد من القادة والمنظمات المهمة في مجال الفنون. يجتمع الزملاء بشخصيات مختلفة ويتعلمون من خلال سلسلة من المحادثات وورش العمل. سيتم إقران كل زميل بعضو حالي في مؤتمر نيويورك كجزء من برنامج بناء مجتمع الجمعية، حيث يرحب الأعضاء الحاليون بالزملاء في المؤتمر ويتطلعون إلى المساعدة في تسهيل مشاركتهم. دعم السفر الذي قد يشمل بدل يومي وتكاليف الرحلات والإقامة وجميع النفقات المتعلقة بحضور المؤتمر.

آخر موعد للتقديم: 12 تموز (يوليو) 2019.

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