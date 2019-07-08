فرصة تطوع في مشروع الدعم النفسي عن طريق الموسيقى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تدعو منظمة سند الأشخاص المهتمين بالتطوع والعمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات خاصة للمشاركة في مشروع الدعم النفسي عن طريق الموسيقى. تفاصيل الفرصة

مكان التطوع: تركيا/ غازي عنتاب

مدة التطوع: ثلاثة أشهر

أيام التطوع: أربعة أيام في الأسبوع

ساعات التطوع: 9:00-11:00. Advertisements آخر موعد للتقديم: مفتوح طوال أيام السنة. للمزيد من المعلومات، والتسجيل، اضغطوا هنا.

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