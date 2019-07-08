تحليلات إسرائيلية: الأميركيون خرقوا الاتفاق النووي أولا وبخطوة أكبر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إعلان إيران، أمس الأحد، عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67% إلى 5%، بأنه "خطوة خطيرة"، رأى محللون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الإثنين، إن هذه الخطوة لا تشكل خطرا على الأمن الدولي، وأن الإيرانيين لن يكسروا قواعد اللعبة، وأشاروا إلى أن الخرق الأكبر للاتفاق النووي كان من جانب الأميركيين بانسحابهم من الاتفاق بتشجيع من نتنياهو.

وأشار محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، إلى أن إعلان طهران أمس يشكل الخرق الثاني للاتفاق النووي، بعد أن أعلنت مؤخرا عن أن بحيازتها 330 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، بينما يقضي الاتفاق ألا يكون بحوزتها كمية تزيد 300 كيلوغرام وأن عليها إخراج الكمية الزائدة عن هذا الحد إلى خارج البلاد.

إلا أن ميلمان شدد على أن كلا مستويي التخصيب، 3.67% وكذلك 5%، "تستخدم لإنتاج وقود لصالح مفاعل لتوليد الكهرباء، وهما بعيدتان جدا عن المستوى المطلوب – 90% - 93% - لإنتاج مادة انشطارية لصنع قنبلة نووية. ولذلك لا يشكل ذلك خطرا للأمن الدولي". لكن المحلل اعتبر على الرغم ذلك، أن الحديث يدور عن خرق للاتفاق النووي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد انسحبت من الاتفاق النووي، العام الماضي، "بتشجيع ودعم نتنياهو"، وفقا لميلمان. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، بادعاء أن "هذا اتفاق سيء وقعت عليه الإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما، وهو سيء لأن الأخير لم يدخل للاتفاق شروطا تحظر على إيران تطوير صواريخ باليستية وأخرى تمنعها من تمويل منظمات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين في اليمن والجهاد الإسلامي وحماس في غزة، وتقويض أنظمة في الشرق الأوسط".

وأضاف ميلمان أنه رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، إلا أن إيران استمرت كشريكة فيه، وطالبت الدول الأوروبية بمنحها شبكة أمان اقتصادي من أجل تحييد العقوبات الأميركية المباشرة، لكن الدول الأوروبية، ورغم انتقاداتها لترامب، إلا أنها لم تكن بمستوى توقعات إيران، وفقا لميلمان.

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ورأى ميلمان أن "إيران تفضل العمل بحذر عندما تقوم بخروقات صغيرة ولا تنسحب من الاتفاق وتكسر قواعد اللعبة. وبالإمكان الترجيح أنه إذا لم يحدث شيء ما استثنائي ومتطرف، أنها ستستمر بالعمل بهذه الطريقة في المستقبل، على أمل ألا ينتخب ترامب لولاية ثانية، بعد سنة ونصف السنة، وعندما يعود الاتفاق إلى سابق عهده. كما أن طهران تحظى بدعم من الصين وروسيا".

وتابع ميلمان أن "الكرة موجودة الآن في ملعب ترامب، وعليه أن يقرر كيف سيرد على خروقات إيران المتكررة والتي يتوقع أن تستمر. وقد استنفد ترامب ذخيرة عقوباته، ولم تتبقى بحوزته وسائل كثيرة للمس بإيران، باستثناء خطوة عسكرية، هو شخصيا ليس معنيا بها".

من جانبه، شدد المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، على أن "الخرق الكبير فعلا كان من جانب الأميركيين، الذين كانوا أول من خرق الاتفاق عندما انسحبوا منه واستأنفوا العقوبات". لكن هذا المحلل اعتبر أنه بعد الإعلان الإيراني، أمس، "يقف العالم أمام معضلة بين ماذا سيفعل تجاه الخروقات ’الهامشية’، ومن الجهة الأخرى حقيقة أن الأميركيين أول من اخترقوا الاتفاق".

وأضاف فيشمان أنه "بالنسبة لإسرائيل لا توجد أي معضلة. والاتفاق النووي حدد جدولا زمنيا لانطلاقة إيرانية نحو قنبلة نووية في غضون سنة. وأي تغيير، ولو الأصغر من نوعه، يعني تقصير الجداول الزمنية للانطلاق إلى القنبلة. هل الخروقات الإيرانية قصرت هذه العملية بأسبوع؟ بشهر؟ في جميع الأحوال، هذه بداية تدهور خطير بالنسبة لإسرائيل. وعندنا لا يوجد أدنى شك بأن إيران تتطلع، كغاية قومية، إلى الوصول إلى قنبلة نووية بأي ثمن".

وحسب فيشمان، فإن إيران تجري محادثات من وراء الكواليس تهدف إلى إعادة الأوروبيين والأميركيين غلى طاولة المحادثات من أجل رفع العقوبات الاقتصادية. ولأن العالم، باستثناء الولايات المتحدة، يعارض العقوبات، فإن "إسرائيل تقف اليوم، مرة ثانية، أمام معركة سياسية صعبة"، وفقا لفيشمان، وتتعلق "بإقناع العالم بأن الخروقات للاتفاق النووي ليست تكتيكا، وإنما تقصّر عمليا مرحلة الانطلاق نحو القنبلة. وبانتظار إسرائيل صراع خلال لقاء مع مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أيلول/سبتمبر المقبل. وإذا لم تر بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي بالخروقات الإيرانية مشكلة، فإن مجلس المحافظين لن ينشغل بها. وهذه ستكون ضربة لإسرائيل والولايات المتحدة".