سقطا من الطابق التاسع أثناء ممارستهما الجنس!

سقط رجل وامرأة في حي نيفسكي بمدينة بطرسبورغ من نافذة الطابق التاسع أثناء ممارستهما الجنس على حافة النافذة.
وعثرت الشرطة، لدى وصولها إلى مكان الحادث، على جثة امرأة في الـ 25 - 30 من عمرها بالقرب من البناء السكني وبجانبها ممسحة وتلفاز محطم.
وتعتقد الشرطة أن الرجل غادر مكان الحادث فورا، لأن إصاباته اقتصرت على كدمات خفيفة.
ووفقا للتحقيقات الأولية، كانت المرأة تحتسي الخمرة برفقة أربعة أصدقاء في شقة على الطابق التاسع. وفي وقت لاحق، مارست الجنس مع أحد الرجال على حافة النافذة لتكون بعيدا عن البقية. ووفق التكهنات فقد الثنائي توازنهما وسقطا من النافذة.
ولا يزال البحث مستمرا عن الرجل وبقية الأصدقاء، وتقوم الشرطة بالتحقيقات اللازمة لتحديد هويات أطراف الحادث.
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