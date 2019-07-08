وقفة احتجاجية لمنتسبين بالصحة في أغلب المحافظات وتهديدات بـ'إضراب عام'

نظم المئات من المنتسبين الإداريين في المؤسسات الصحية، الاثنين، وقفة احتجاجية في أغلب المحافظات، مهددين بإضراب شامل في حال عدم شمولهم بمخصصات الخطورة.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "المئات من المنتسبين الإداريين بدأوا وقفة احتجاجية لمدة ساعة في أغلب المحافظات العراقية للمطالبة بشمولهم بمخصصات الخطورة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المنتسبين هددوا بالبدء في إضراب شامل يوم الأربعاء المقبل في حال عدم تنفيذ مطلبهم في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الثلاثاء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المنتسبين هددوا بالبدء في إضراب شامل يوم الأربعاء المقبل في حال عدم تنفيذ مطلبهم في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الثلاثاء".
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