التربية تتحدث عن اسئلة امتحان الرياضيات للسادس الاعدادي

ذﻛﺮت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ان اﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻟــﻠــﻤــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﻋــــــﺪادﻳــــــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ وﺧـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻐﻤﻮض او اﻻﻓﺮع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ لمختلف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﺎرﺑﺖ اراء ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﺣﻮل ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻜﻼ الفرعين اﻻﺣﻴﺎﺋﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ. وقال ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﺮاس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لصحيفة اﻟﺼﺒﺎح ان "اﻟﻠﺠﺎن المختصة ﺑﻮﺿﻊ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ لمادة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت للفرعين اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻدﺑــﻲ ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة، اﻋــــﺪت اﺳــﺌــﻠــﺔ ﻣــــﺎدة اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻴــﺎت ﻣـــﻦ المنهاج اﻟــﺪراﺳــﻲ المقرر"، ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻬﺎ "واﺿﺤﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض واﻻﻃﺎﻟﺔ". واﺿــــــﺎف ان "اﻻﺳـــﺌـــﻠـــﺔ وزﻋـــــﺖ ﻟــﺘــﺘــﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﻊ اﺧـــﺘـــﻼف المستوى اﻟــﻌــﻠــﻤــﻲ ﻟــﻠــﻄــﻠــﺒــﺔ ﻓـــﻲ ﻛﻼ الفرعين"، ﻧﺎﻓﻴﺎ "ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ". وتابع حسن ان "اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟــــﺬي اﺟــﺘــﻬــﺪ واﺗــــﻢ دراﺳـــــﺔ المنهج، ﺑــﺎﻣــﻜــﺎﻧــﻪ ﺣــﻠــﻬــﺎ"، ﻻﻓــﺘــﺎ اﻟـــﻰ "اﺣــﺘــﻮاء اﻻﺳــﺌــﻠــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺮك اﻟﻌﺎم واﻟﻀﻤﻨﻲ وﻫﻨﺎك ﺧــﻴــﺎرات ﻋــﺪة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ وﺗﻤﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات". Advertisements واكد ﺣﺴﻦ "وﺟﻮد ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﻟــﻼﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت ﻷﺟــﺎﺑــﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ اﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ"، لافتا الى "تأمين ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓـــﻲ المراكز ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﺟـــــﻮاء ﻣــﻼﺋــﻤــﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ المراكز وﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻻﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ". ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ، ﻗﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋـــــــــــﺪادي اﻟــــﻔــــﺮع اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﻲ / اﻻﺣــــﻴــــﺎﺋــــﻲ ﻓــﻲ المركز اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ اﻻﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻟــــﺼــــﺒــــﺎح ان "اﺳـــﺌـــﻠـــﺔ ﻣــــﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ المواضيع اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ المنهج وﻫــﻨــﺎك ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ وﺗــﺮﻛــﻴــﺰ ﻓــﻲ اﺧــﺘــﻴــﺎر ﺑــﻌــﺾ المواد، اﺿـــﺎﻓـــﺔ اﻟــــﻰ ﻛـــﺜـــﺮة اﻟــﺘــﻔــﺮﻋــﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺮة ما بين اﻻﺟﺎﺑﺔ واﻟﺘﺮك ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻓــﺮع"، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ اﻧﻬﺎ "ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻓﺮﻋﻬﺎ وﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﺑــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎن". وتابع اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ اﻧــﻬــﺎ "ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻣــﺮﻛــﺰة وﻣــﻄــﻮﻟــﺔ اﻻ اﻧــﻪ ﺑــﺎﻻﻣــﻜــﺎن ﺣﻠﻬﺎ ﻣــﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ وﻗــﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن". اﻣــــﺎ ﻃــﻠــﺒــﺔ اﻟـــﺴـــﺎدس اﻻﻋـــــــﺪادي اﻟـــﻔـــﺮع اﻻدﺑــــﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻓﺄوﺿﺤﻮا ان "اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ وﻏــﻴــﺮ ﻣــﻔــﻬــﻮﻣــﺔ"، ﻛــﻤــﺎ ان "ﻫــﻨــﺎك اﺳــﺌــﻠــﺔ ﻻﻳــﺘــﻢ ﺣﻠﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﺆال اﻻول وﻫﻨﺎك ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ المسائل اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ المواد ﻓﻲ المنهاج".





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