صحيفة آي تتحدث عن 'جاك الجهادي' الذي شارك بتظاهرات احتجاجية ضد الحرب بالعراق

نشرت صحيفة "آي" البريطانية، تقريراً لفلورانس سيد بعنوان "إبني ما زال شخص جيد، يقول والد الجهادي جاك".

وقالت كاتبة التقرير إن "والد الجهادي جاك الذي أدين مؤخرا بإرساله المال لابنه في سوريا، أصر على أن ابنه ما يزال شخص جيد"، مشيرة الى انه "يعتبر ان ابنه ليتس الذي اعتنق الإسلام وهو في سن 16 عاما، يقبع اليوم في سجن في شمال سوريا، لاتهامه بالانتماء لتنظيم داعش".

وأضافت أن "والدي الجهادي جاك، جون ليتس وسالي لاين أدينا بتمويل الإرهاب وذلك لإرسالهما أموالاً لابنهما تقدر بنحو 223 جنية إسترلينيي في أيلول 2015".

ونقلت عن والده قوله "إنني فخور جداً بابني لقوله في مقابلة تلفزيونية إنه متقبل لفكرة البقاء في السجن لفترة أطول إن كان ذلك سيساعد على الإفراج عن النساء والأطفال أولاً"، مشيراً إلى أنه "في حال وجد أي دليل قاطع على أن ابنه فعل شيئاً خاطئاُ فسيكون أول من يدينه".

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وتابع "ربيت ابني على مناهضة الظلم والاضطهاد والإمبريالية، كما أنه شارك معنا عندما كان طفلا في مسيرات احتجاجية ضد الحرب في العراق".

وختم بالقول إنه "عندما علمت أن ابني جاك في سوريا، فكرت حينها هل أجني اليوم ما زرعت".