بالصور.. ازالة تجاوزات في الدورة والرشيد والكاظمية

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن حملة لازالة التجاوزات ضمن قواطع الدورة والرشيد والكاظمية.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها العديد من التجاوزات منها مقهى ودار سكنية شيدت تجاوزاً على ارض تابعة للامانة بالاضافة الى ازالة محلات ومطاعم على الارصفة ضمن شارع المستعين".

واضافت ان "بلدية الدورة هي الاخرى قامت بحملة ازالت خلالها التجاوزات ضمن منطقة ابو دشير وتحديداً في شارع الصيرفة حيث تضمنت الحملة ازالة العديد من الأكشاك والبسطات والسقائف وغيرها من التجاوزات والعشوائيات".

واكدت ان "بلدية الكاظمية شرعت هي ايضاً بحملة ازالت خلالها اسيجة بعض المؤسسات الحكومية والتي استغلت الارصفة كدائرة صحة بغداد الكرخ ومديرية الجنسية والجوازات العامة ودائرة الضريبة والتي كانت تعرقل حركة السير والسابلة وتسبب إرباكاً بحركة المرور ضمن ساحة عدن".

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وتابعت الامانة ان "حملات ازالة التجاوزات بكافة اشكالها مستمرة رغم المعرقلات والصعوبات والتدخلات التي تحاول منعها من الاستمرار بحملاتها".



