طهران: إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها

أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الاثنين، أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل.
وقال حاتمي خلال لقاء مع التلفزيون الإيراني إن "حادثة احتجاز بريطانيا لإحدى ناقلات النفط الإيرانية الأسبوع الماضي في جبل طارق كان بمثابة تهديد ورسالة بغير محلها".
وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
من جهته دعا القائد في الحرس الثوري الإيراني وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، بريطانيا للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، وإلا فإنه يجب على المسؤولين الرد بالمثل.
وقال رضائي، في تغريدة على "تويتر"، "إذا لم يفرج البريطانيون عن ناقلة النفط الإيرانية، فإن واجب المسؤولين الإيرانيين هو رد فعل مقابل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية".
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