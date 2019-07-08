بالأسماء .. تشكيلة حكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني

استكملت الاحزاب الثلاثة الرئيسة، اسماء مرشحيها لتولي المناصب في التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني.

ومن المتوقع ان يقدم بارزاني تشكيلته في جلسة سيعقدها برلمان الاقليم يوم الاربعاء المقبل لمنحها الثقة. مسرور مسعود بارزاني: رئيس حكومة اقليم كردستان. قباد جلال طالباني : نائب رئيس حكومة اقليم كردستان. ريبر احمد بارزاني: وزير الداخلية. آشتي هورامي: وزير الثروات الطبيعية. فرست احمد: وزير التنسيق بين الحكومة والبرلمان. سامان البرزنجي: وزير الصحة. كمال محمد صالح: وزير الكهرباء. آلان حمه سعيد: وزير التربية. ڤالا فريد: وزير العدل. بيشتوان صادق: وزير الاوقاف. ساسان عوني: وزير البلديات. شورش اسماعيل: وزير البيشمركة. دارا رشيد محمود: وزير التخطيط. آرام محمد قادر: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. محمد سعيد علي: وزير الثقافة. Advertisements بێگـرد دلشاد: وزير الزراعة والموارد المائية. خالد سلام: وزير الاقليم. آوات شيخ جناب: وزير المالية والاقتصاد. دانا عبد الكريم: وزير الاعمار والاسكان. كمال مسلم: وزير التجارة والصناعة. كويستان محمد: وزير الشؤون الاجتماعية. عبدالله الحاج محمود: وزير الشهداء والمؤنفلين. آنو جوهر: وزير النقل والمواصلات. سفين دزيي: مسؤول دائرة العلاقات الخارجية. الهيئات اوميد صباح: رئيس ديوان مجلس الوزراء. محمد شكري: رئيس هيئة الاستثمار. نسرين محمود: رئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج اقليم كردستان. اسماعيل محمود: رئيس الهيئة العامة لشؤون الالغام. عثمان اسماعيل حسين: رئيس هيئة السياحة.





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