الان تتابع الخارجية الإيرانية: سنتخذ خطوات أخرى لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن ايران سنتخذ خطوات أخرى لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة عليه وعودها. وقال أن: الخطوات المقبلة التي ستتخذها إيران خلال 60 يوما ستكون ضمن إطار عمل الاتفاق.

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