قائد الجيش الإيراني: إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن قائد الجيش الإيراني الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي قوله اليوم الاثنين إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقطت ايران طائرة أمريكية مسيرة الشهر الماضي.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بينما قالت واشنطن إنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.