الان تتابع وزير الدفاع الإيراني: إسقاط الطائرة المسيرة رسالة من إيران لأمريكا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال وزير الدفاع الإيراني أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة بعث برسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها. وقال أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية تصرف خاطئ.
وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء اليوم الاثنين إن احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية في الأسبوع الماضي عمل من أعمال التهديد وغير سليم.
واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد
الأوروبي، وهو ما أغضب إيران وقد يؤدي إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.
وقالت حكومة جبل طارق يوم الجمعة إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما. وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية رداعلى ذلك.
من ناحية أخرى، قال حاتمي إن إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة الشهر الماضي بعث برسالة بأن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن حدودها. كانت واشنطن قد قالت إن الطائرة أسقطت فوق المياه الدولية.
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