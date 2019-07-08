لفت رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في الذكرى السبعين ل​اعدام​ الزعيم انطون سعادة وللتذكير فقد وقف ​كمال جنبلاط​ منددا بالمحاكمة الصورية وطالب باعطائه حق الدفاع عن النفس"، مضيفا: "كان في ​لبنان​ وفوق الخصومات رجال رجال".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط في ذكرى إغتيال سعادة: كمال جنبلاط وقف منددا بالمحاكمة الصورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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