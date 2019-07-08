صفي الدين: المقاومة تمكنت أن تحمي لبنان وأن تحقق الإنتصارات

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد ​هاشم صفي الدين​ ان" هذه ​المقاومة​ تمكنت أن تحمي ​لبنان​ وأن تحقق الإنتصارات وأن تقف على رجليها وعلى كل القدرة التي أعطاها الله إياها وقفت في وجه كل هذه الفتن، حافظت على المقاومة بل ازدادت فيها ومعها فمع هذه المواجهة ازدادت المقاومة قوة"، وتابع صفي الدين :" معركة ​سوريا​ تنتهي وستنتهي والمقاومة ومحور المقاومة ينتصر فيها، والفتنة التي أرادوا إغراقنا بها هم يغرقون فيها الان ويعانون من ويلاتها وسيعانون المزيد".

السيد صفي الدين شدد على ان " إذا كان أحد في العالم يحلم أو يتخيل أن العقوبات وأن الإستهداف اليومي للمقاومة ولقدرتها وأن الدعاية وأن الحصار الذي يفرض ظلما وعدوانا على الجمهورية الإسلامية وأن كل ما يوجه من سهام على صدور المقاومة وأبنائها وقادتها ومجتمعها إذا كان هؤلاء يتخيلون أن المقاومة يمكن ان تتراجع نحن نقول لكل هؤلاء والله إننا في كل يوم نزداد قوة وقدرة وعظمة وجهوزية لأن نكون في كل الجبهات وأعني بما أقول بل في كل الجبهات وليس في مواجهة ​إسرائيل​ فقط، نحن جاهزون".