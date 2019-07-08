ماريو عون:سيكون هناك جلس للحكومة هذا الأسبوع بناء لوعد من الحريري

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون انه "سيكون هناك جلسة للحكومة هذا الأسبوع بناء لوعد من رئيس الحكومة سعد الحريري"، معتبرا ان "مجلس الوزراء لا يمكن ان يبقي اجتماعاته معلقة ويجب الوصول الى حل وفي اسوأ الاحوال يتم التصويت على موضوع احالة ملف قبرشمون الى المجلس العدلي".
ولفت إلى ان "الوضع صعب جدا ونعاني من وضع اقتصادي يلامس الانهيار ولضرورة وعي الطبقة السياسية". وأضاف " نحن لنا وجودنا وامتدادنا في الوطن وتحرك رئيس التيار يظهر الانفتاح على الجميع ونحن نطوي صفحة الحرب انما غيرنا يقوم "بنبش القبور".
وأوضح في حديث إذاعي ان "الوضع إلى تحسن وأنا كنائب عن منطقة الشوف أجول بالشوف من دون أي عوائق".
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