قبلان قبلان: مظهر استهداف مجتمعنا بالمخدرات ليس مسألة عبثية

رأى رئيس مجلس ​الجنوب​ عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل ​قبلان قبلان​ خلال حفل اطلاق المخيمات التدريبية الصيفية للعام 2019 ل​كشافة الرسالة الاسلامية​، ان هناك مظاهر اخرى من مظاهر استهداف مجتمعنا وهي ​المخدرات​ وهي ليست مسألة عبثية ، هناك أجهزة استخبارات ومراكز دراسات ودول عظمى تضع ميزانيات هائلة لترويج استعمال المخدرات بين ​الشباب​ والبنات بهدف ضرب مجتمعنا واستهدافا للقيم التي يتمسك بها ، مشيرا الى ان هناك من يقوم بتوزيع المخدرات بالمجان في ازقة والقرى والبلدات في الجنوب ، وهنا المسؤولية علينا جميعا على كل اب وام وعلى كل شاب وفتاة ان نتصدى لهذا العدوان الكبير ولهذا الهجوم الكاسح الذي يريد ان يقتل ارادة الحياة عندنا ، مشددا على ان لقد بتنا في مرحلة خطرة وعلينا ان نواجه هذا الامر وان نتفرغ جميعا لحماية منظومة القيم والاخلاق ، وهي مسؤولية الكشاف اكثر من غيره وان يدخل الكشاف الى كل بيت لمنع هلاك مجتمعنا ، و مواجهة الامراض التي تغزو مجتمعنا ولحماية منظومة القيم والاخلاق .

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