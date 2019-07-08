أعلن وزير الدفاع ال​إيران​ي، ​أمير حاتمي​، ان إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل. ورأى حاتمي خلال لقاء مع التلفزيون الإيراني إن حادثة احتجاز بريطانيا لإحدى ناقلات النفط الإيرانية الأسبوع الماضي في جبل طارق كان بمثابة تهديد ورسالة بغير محلها. وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاتمي: إسقاط الطائرة الأميركية رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.