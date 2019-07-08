اعتقال 6 أشخاص خلال احتجاجات في هونغ كونغ

اعتقلت ​الشرطة​ في ​هونغ كونغ​ ستة أشخاص خلال مظاهرة في إحدى أشهر المناطق السياحية في هونغ كونغ، حيث نزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع سعيا لزيادة وعي الزوار ​الصين​ين بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها المدينة.

وأوضح منظمو الاحتجاجات إن 230 ألف شخص ساروا في شوارع كولون، في أحدث موجة من المظاهرات المناهضة لمشروع قانون يسمح بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم.

ويسمح مشروع القانون بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم مما أثار غضب المواطنين في هونغ كونغ وسط مخاوف من أن يهدد ذلك حكم القانون الذي يرسخ وضع المدينة كمركز مالي دولي. ولم تحظ المظاهرات بالكثير من التغطية في الصين حيث تمنع الرقابة أغلب ​أخبار​ المظاهرات الكبرى.