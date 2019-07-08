السلطات الاندونيسية ترفع التحذيرات من تسونامي في إندونيسيا

رفعت السلطات الإندونيسية التحذير من موجات مد عملاقة (​تسونامي​)، فيما لم ترد تقارير عن أضرار كبيرة في ​إندونيسيا​ جراء ​زلزال​ قوي شدته 6.9 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي مساء أمس.

وكانت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية قد ذكرت أن الزلزال وقع في البحر على عمق 36 كيلومترا وكان له عدد من التوابع الأضعف.

وأصيب سكان بعض المدن بالذعر بعدما هز الزلزال المباني، وحثت السلطات الناس على التوجه لمناطق أعلى.