سقوط حافلة ركاب في قناة شمال الهند يودي بحياة عشرات الاشخاص

أفادت ​الشرطة الهندية​ بمقتل 29 شخصا على الأقل، فجر اليوم الاثنين، جراء سقوط ​حافلة​ ركاب في قناة قرب مدينة أنغرا ​شمال الهند​. وأوضحت شرطة ولاية أوتار- براديش الهندية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهي، مشيرة إلى أن الحادث وقع في طريق يامونا السريع للسيارات.

وذكرت الشرطة أن حافلة الركاب سقطت في قناة قرب أنغرا من ارتفاع 4.5 متر، وأن الحادث تسبب فيه السائق الذي غلبه ​النوم​ في الطريق، لافتة إلى أنه "تم حتى الآن إنقاذ 20 راكبا، وأعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة".