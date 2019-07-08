أفادت الشرطة الهندية بمقتل 29 شخصا على الأقل، فجر اليوم الاثنين، جراء سقوط حافلة ركاب في قناة قرب مدينة أنغرا شمال الهند. وأوضحت شرطة ولاية أوتار- براديش الهندية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهي، مشيرة إلى أن الحادث وقع في طريق يامونا السريع للسيارات.
وذكرت الشرطة أن حافلة الركاب سقطت في قناة قرب أنغرا من ارتفاع 4.5 متر، وأن الحادث تسبب فيه السائق الذي غلبه النوم في الطريق، لافتة إلى أنه "تم حتى الآن إنقاذ 20 راكبا، وأعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط حافلة ركاب في قناة شمال الهند يودي بحياة عشرات الاشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.