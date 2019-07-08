أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن ستفتح تحقيقا بشأن تسريبات في الصّحافة لمذكّرات دبلوماسيّة نُسبت إلى السفير البريطاني في واشنطن ووصفَ فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنّها "غير كفوءة" وبأنّ أداءها "معطّل بنحوٍ غير مسبوق".
وقد نأى وزير الخارجيّة البريطانية جيريمي هانت بنفسه، في بيان، عن التّصريحات المنسوبة إلى السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا: لندن ستفتح تحقيقاً بشأن تسريب مذكّرات دبلوماسية تتعلّق بترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.