خارجية بريطانيا: لندن ستفتح تحقيقاً بشأن تسريب مذكّرات دبلوماسية تتعلّق بترامب

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن ستفتح تحقيقا بشأن تسريبات في الصّحافة لمذكّرات دبلوماسيّة نُسبت إلى ​السفير البريطاني​ في ​واشنطن​ ووصفَ فيها إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بأنّها "غير كفوءة" وبأنّ أداءها "معطّل بنحوٍ غير مسبوق".

وقد نأى وزير الخارجيّة البريطانية ​جيريمي هانت​ بنفسه، في بيان، عن التّصريحات المنسوبة إلى السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش.