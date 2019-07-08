30 قتيلا جراء سقوط حافلة ركاب في واد بالهند

قتل 29 شخصًا على الأقل جراء حادث سقوط حافلة ركاب في قناة في مدينة أغرا في شمال الهند.
وذكرت شرطة ولاية أوتار براديش في بيان أن الحافلة كانت متجهة من لكناو إلى دلهي، وقد نام السائق وهو يقود، مما أدى إلى الانحراف المفاجئ للحافلة عن مسارها وقد سقطت من ارتفاع حوالي 4.5 متر. وأشار البيان إلى أنه تم إنقاذ نحو 20 راكبا.
وكانت الأمطار الغزيرة قد أسفرت عن انهيار جدران مبان في الهند، مما أودى بحياة 27 شخصا، الأسبوع الماضي، وتسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي في تعطيل خدمات السكك الحديدية والملاحة الجوية في العاصمة المالية مومباي، واضطر المسؤولون إلى إغلاق مدارس ومكاتب، لكن الأسواق ظلت مفتوحة.
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