الاحتياطي النقدي الصيني يرتفع إلى 3.119 تريليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 18.23 مليار دولار في يونيو إلى 3.119 تريليون دولار، بحسب "سكاي نيوز".

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات، وهي الأكبر في العالم، بواقع ملياري دولار إلى 3.103 مليار دولار، بينما ساعدت الآمال المتزايدة في هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط النزولية على اليوان الصيني.

وارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار من 79.83 مليار دولار في نهاية مايو.​