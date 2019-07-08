الجيش الليبي يقتل ١٤ عنصرا بصفوف مليشيات طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المنذر الخرطوش، المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي، إن الوحدات العسكرية القتالية التابعة للواء تصدت لهجوم المليشيات على الأحياء البرية، والذي استمر لأكثر من 6 ساعات.



وأضاف الخرطوش، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 14 في صفوف المليشيات وأسْر فرد من المليشيات هو: الهادي سالم سعي عجيلي من مواليد: 1986، ويسكن في منطقة الدريبي بطرابلس ضمن مجموعة عبدالحميد المضغوطة بسرية القبض بمليشيا "اغنيوة" الإرهابية.



وأكد الخرطوش أن الوضع العسكري بطرابلس ممتاز جدا، مضيفا أن المنطقة مؤمنة بالكامل من خلال وحدات اللواء 73 مشاة، الذي يعلن الجاهزية الكاملة والاستعداد لتلقي الأوامر للتحرك المباشر، وتنفيذ المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.



وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي أكد، في بيان، أن قوات الجيش دمرت 3 دبابات للمليشيات الإرهابية في محور وادي الربيع ومثلت فاطمة الزهراء بخلة الفرجان جنوبي طرابلس.



ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي يخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات عنيفة مع عناصر تابعة لحكومة الوفاق، في إطار عملية عسكرية أسماها "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية.