اعتقال 51 مهاجرا غير شرعي في شمال المكسيك

اعتقلت قوات ​الأمن​ المكسيكيّة مجموعة من 51 مهاجراً غير شرعي كانوا يسافرون على متن شاحنة مكتظة في ولاية زاكاتيكاس بشمال البلاد، بحسب ما ذكرت وزارة الأمن الداخلي .

وكشفت الوزارة في بيان إنّ العملية جرت في منطقة كونسيبسيون ديل أورو عندما عثرت قوّات الأمن المزوَّدة أجهزةً للكشف بالأشعة السينيّة، أشخاصًا عدّة كانوا يسافرون على متن تلك الشاحنة. وستتمّ إعادة الأجانب الـ51 (بينهم 21 قاصرًا) المتحدّرين من ​غواتيمالا​ و​هندوراس​ و​السلفادور​ و​نيكاراغوا​ و​الإكوادور​، إلى بلدانهم.

وأضاف البيان ان "بعد تقديم الإسعافات الأوّليّة، بقي المهاجرون بحماية المعهد الوطني للهجرة، وسيتلقّون نصائح" بشأن العودة إلى بلدانهم.

وأثناء العمليّة، اعتقلت السُلطات شخصًا كان ينقل ​المهاجرين​ غير الشرعيّين وبحوزته 225 ألف بيزو (نحو 11800 دولار) نقدًا، بحسب ما ذكرت الوزارة.