الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط على يد جندي إسرائيلي

أكّد ​الجيش الإسرائيلي​ أن الضابط الذي لقي مصرعه في تشرين الثاني من العام 2018 أثناء توغل سري فاشل في ​قطاع غزة​، قُتل "بطريق الخطأ" على يد جندي آخر خلال اشتباك مع أفراد من حركة "حماس". وذكر في بيان يتعلق بالنتائج الجزئية للتحقيق العسكري في الحادثة، أنّ الضابط الذي عرّف بأنّه "اللفتنانت كولونيل (إم)" قد أُصيب برصاصة أطلقها ضابط آخر باتّجاه مقاتلين في "حماس".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "اللفتنانت كولونيل (أ) أطلق النار على مجموعة من مقاتلي حماس، وأثناء تبادل إطلاق النار، قُتل اللفتنانت كولونيل (إم)". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قولها إن الرصاصة المميتة أطلِقت "بطريق الخطأ" من قبل اللفتنانت كولونيل "أ".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي صباح 12 تشرين الثاني 2018، مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح متوسّطة خلال مشاركتهما في تنفيذ عملية تمت داخل قطاع غزة تخللها تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين من حركة "حماس". فيما ذكرت ​كتائب عز الدين القسام​ الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم العملية، أن عناصر تابعة لها تصدت لقوة خاصة إسرائيلية تسللت شرقي خانيونس.